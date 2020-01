Egypte : Le voile intégral interdit aux enseignantes de l’université du Caire

Annonces

Un tribunal égyptien a entériné samedi, une décision interdisant le port du niqab aux professeures de l’université du Caire.

Les enseignantes de l’université du Caire en Egypte n’ont plus le droit de porter le niqab au sein du campus. Samedi, la Haute cour administrative a rendu «une décision définitive de justice maintenant l’interdiction du port du voile intégral parmi le corps enseignant de l’université du Caire».

Cette décision confirme l’interdiction prononcée en première instance il y a quatre ans et contestée par un collectif d’enseignantes. «Tous les recours des plaignantes ont été rejetés (…) et nous n’avons toujours pas accès, à ce jour, aux attendus», a déclaré Me Ahmed Mahran, qui défendait ledit collectif.

L’ancien président de l’université du Caire, Gaber Nasser, avait introduit cette interdiction comme une mesure visant à «améliorer les interactions entre les enseignants et les étudiants». Celle-ci ne concernait toutefois pas les étudiantes.

Du fait de la controverse suscitée par cette interdiction, l’affaire a été renvoyée devant les tribunaux. Et la sentence vient de tomber. A noter cependant que le niqab, attribut de l’islam conservateur, reste minoritaire en Egypte.

