Éliminatoires CAN 2022: Le Gabon affronte le Bénin en match amical

Ads

La rencontre, prévue aux Pays-Bas, vise à préparer les Panthères en vue de leur double confrontation face à la Gambie en novembre prochain.

Les Panthères du Gabon affrontent les Ecureuils du Bénin en match amical le 8 octobre prochain aux Pays-Bas. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) initialement prévue en 2021 au Cameroun, mais reportée d’un an en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Selon le quotidien L’Union, le sélectionneur national, Patrice Neveu, conduit une mission de supervision en Europe depuis le 3 septembre dernier.

Ce, afin de préparer les prochaines rencontres de l’équipe nationale, notamment la double confrontation face à la Gambie en novembre prochain. «Tout est mis en œuvre, dans les moindres détails, afin de permettre à notre sélection de préparer, dans les meilleures conditions, sa double confrontation face à la Gambie, au mois de novembre prochain», rapporte le journal, citant une source proche de l’Office national de développement du sport et de la culture.

«Ces deux confrontations sont importantes pour nous car, en cas de double succès, nous serons quasiment qualifiés. Et pour cela, il nous faudra un effectif et un groupe compétitif. C’est, entre autres, pour cette raison que nous avons entièrement financé le séjour en Europe du sélectionneur Patrice Neveu afin qu’il puisse s’enquérir de la situation de chacun de nos joueurs», selon la même source. Le Gabon partage le groupe D avec l’Angola, la République démocratique du Congo (RDC) et la Gambie. Le pays a démarré sa campagne qualificative avec une victoire et un match nul.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires