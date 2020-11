Emmanuel Macron : «L’Europe ne réussira pas si l’Afrique ne réussit pas»

Ads

Emmanuel MACRON affiche une volonté d’agir collectivement avec ses pairs européens sur le continent africain, en dépit de la montée d’un certain sentiment anti-France épars sur le continent.

Dans une interview à la revue spécialisée en géopolitique “Le Grand Continent”, le président français souhaite «une conversion des regards avec l’Afrique et la réinvention de l’axe afro-européen, estimant que c’est le combat d’une génération mais je pense qu’il est fondamental pour nous.

L’Europe ne réussira pas si l’Afrique ne réussit pas. Cela est sûr. On le voit quand on n’arrive pas à créer la sécurité, la paix, ou la prospérité à travers le fait migratoire. On le voit parce que l’Afrique est dans nos sociétés. Nous avons une part d’Afrique dans toutes nos sociétés, qui vit aussi en consonance.

Conscient que cette nouvelle relation qu’il appelle de ses vœux ne se fera pas sans un changement radical de paradigme Le numéro un français a poursuivi en ces termes: «nNous avons quelque chose à bâtir. Et quand je dis une conversion, c’est qu’on doit réussir à ce que l’Afrique voie l’Europe différemment et que nous-mêmes, nous la voyons différemment.

L’Afrique et le pourtour méditerranéen lato sensu est une chance, une formidable opportunité de développement conjoint pour réussir nos projets. Je le dis parce que je ne crois pas que nous avancerons ou que nous réglerons nos problèmes en étant emprisonnés par notre histoire.

De ce fait, la vision d’Emmanuel MACRON pour une relation plus apaisée consiste à engager l’Europe encore plus en Afrique, en tant que partenaire historique.

Je pense qu’il faut dénouer ces fils mais qu’il faut surtout embrasser l’Afrique avec beaucoup plus de force dans la capacité qu’on lui donne à se développer elle-même, en l’aidant, et donner une fierté aux diasporas qui vivent dans nos pays et qui viennent d’Afrique pour en faire de formidables ferments de cette chance et pas des problèmes comme on les regarde trop souvent.

Un appel solennel donc à remettre à plat les tensions qui ont valu à la France et même personnellement au président français d’être chahuté de par le monde, que ce soit récemment par le monde musulman suite à la republication en France de caricatures du prophète de l’Islam, Mahomet, ou encore à travers les protestations contre la présence de l’armée française au Mali.

Reste alors pour Emmanuel MACRON de traduire ces vœux pieux en actes concrets afin de véritablement changer la relation Europe-Afrique.

