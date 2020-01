Exportations de bois au Gabon: Hausse de 15,8% en 2019

A l’horizon 2022, la filière bois est appelée à peser pour plus de 20% du PIB au Gabon. Au terme des neuf premiers mois de l’exercice 2019, l’activité de production des industries s’est globalement appréciée soulignant ces perspectives reluisantes.

Les chiffres de la production consolidée des industries du bois au Gabon, montrent une hausse de plus de 14% de la production et de plus de 15% des exportations de bois, dans la note de conjoncture sectorielle.

La Chine demeure le premier acheteur de bois gabonais devant l’Inde. Les exportations de bois se sont consolidées au terme des neuf premiers mois de l’année 2019 portées par la consolidation de cette demande asiatique notamment. Celles-ci ont connu une hausse de 15,8% pour s’établir à 709 119 m3, en lien avec la hausse de 14,4% de la production qui a atteint 945 158 m3.

Comme le souligne la Direction générale de l’Economie et de la politique fiscale (DGEPF) en effet, le tissu industriel et la montée en puissance des usines installées dans la zone de Nkok, ont largement contribué à raffermir ces performances. Les exportations ont constitué le socle de l’activité jusqu’ici puisque les ventes locales ont enregistré une diminution de 42% à 65 763 m3 en raison du fléchissement du carnet de commandes.

Cette filière devrait permettre d’améliorer les recettes de l’Etat dans un avenir proche, avec des perspectives laissant penser que le poids de cette filière devrait passer de 5% aujourd’hui à 20% du PIB d’ici 2022. Par ailleurs, plus de 10000 emplois ont été créés en 10 ans. Autre preuve s’il en est, de l’importance grandissante de cette filière pour l’économie gabonaise.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires