Fête de l’indépendance du Mali : le message plein d’espoir d’Aliou Diallo

A l’occasion de la célébration de l’indépendance du Mali, le 22 septembre, Aliou Diallo a adressé un message plein d’espoir à ses compatriotes. Dans ce texte, il montre la voie de la refondation du Mali. Celle-ci passera par le retour de la paix et de la sécurité, l’instauration de la démocratie ainsi que le financement du secteur privé.

Le Mali a fêté, le 22 septembre, le 62ème anniversaire de son indépendance dans un contexte marqué par des tensions avec la CEDEAO et des difficultés économiques. Une situation délicate qui n’échappe pas à Aliou Diallo, président d’honneur du parti ADP-Maliba. Dans un message adressé à ses compatriotes le jour de la fête de l’indépendance, l’homme politique note avec pertinence que le Mali se trouve actuellement « à un moment d’interrogation face à la multiplicité et à la complexité des défis à relever sur le plan sécuritaire, social, sanitaire et du développement économique durable ».

Rechercher constamment la paix

Pour aider son pays à résoudre sa crise multidimensionnelle, l’ex député de Kayes avance plusieurs propositions. Il préconise d’abord de s’attaquer au chantier de la réconciliation nationale, préalable au retour de la paix. « Nous savons tous qu’il ne pourrait y avoir de développement durable sans paix durable » a-t-il souligné. En tant que promoteur du dialogue, Aliou Diallo se réjouit de l’organisation par Bamako de la première semaine de réconciliation nationale du 15 au 21 septembre 2022. Mais il appelle à renouveler cette initiative et à faire mieux en impliquant toutes les sensibilités du Mali, ainsi que les chefs traditionnels et religieux, garants des us et coutumes.

Renforcer l’armée nationale

Aliou Diallo pense aussi que la renaissance du Mali passera par la refondation de son armée. Pour se faire, il souhaite l’intégration des membres des groupes armés et des milices d’autodéfense dans les FAMA. Cela permettra à l’Etat de restaurer son autorité sur toute l’étendue du territoire et d’apaiser les frustrations. Il faudra parallèlement renforcer la formation, l’encadrement et l’équipement des soldats pour leur permettre de remplir leur « mission régalienne de défense et de préservation de l’intégrité territoriale ». Dans une tribune sécuritaire en octobre 2021, l’homme d’affaires avait en outre préconisé de multiplier les partenariats pour garantir la souveraineté militaire du Mali.

Nécessité de défendre la démocratie malienne

Aliou Diallo invite par ailleurs à promouvoir et pérenniser la démocratie dans son pays. Dans ce sens, il suggère à Bamako de mieux impliquer les partis politiques dans la prise de décisions et surtout de mettre des institutions indépendantes pour rendre la justice ou encore organiser des élections transparentes. « La démocratie malienne, chèrement acquise, ne doit pas être mise entre parenthèse », a-t-il interpellé. Le candidat à la prochaine présidentielle, rappelle d’ailleurs que son parti politique, ADP-Maliba, a « toujours privilégié la conquête démocratique du pouvoir comme seule et unique voie pour accéder à la magistrature suprême ».

Financement massif de l’entrepreneuriat

Enfin, Aliou Diallo recommande de mettre l’accent sur le développement économique. Pour lui, c’est le seul moyen d’enrayer le cycle infernal de l’instabilité car les conflits armés, les révoltes et le terrorisme poussent sur le fumier de la pauvreté et du chômage. Comme solution concrète, le milliardaire malien propose d’investir dans le secteur privé. « Tous les grands pays développés ont réussi à créer de l’abondance et une ère de prospérité économique grâce à leur secteur privé. L’Etat ne doit pas se substituer au secteur privé, mais plutôt le promouvoir et l’accompagner », a conseillé le fondateur d’Hydroma. Pour sa part, le philanthrope malien a préparé un plan Marshall pour la construction des infrastructures de développement et le financement massif de l’entrepreneuriat.

