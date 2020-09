Football: Aubameyang buteur d’entrée de jeu avec Arsenal

Ads

L’international gabonais a offert le but de la victoire à son club samedi face à Fulham en ouverture du championnat anglais de première division.

Belle entame pour l’international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang samedi 12 septembre pour l’ouverture de la Premier League, le championnat anglais de première division. Deuxième meilleur buteur la saison passée avec 22 réalisations, l’attaquant et capitaine d’Arsenal a offert le but de la victoire à son club face à Fulham (3-0).

Le joueur de 31 ans n’a plus qu’un an de contrat avec le club anglais. Mais son entraîneur, Mikel Arteta, se montre confiant au sujet de la prolongation de son bail avec les Gunners. «Je suis optimiste. Nous avons eu de très bonnes discussions avec son agent et lui. Je pense que nous trouverons un accord prochainement, et il devrait être très content de rester au club pour longtemps», a déclaré le technicien espagnol.

Les représentants d’Aubameyang et la direction d’Arsenal seraient donc «très proches» de trouver un accord concernant une prolongation de contrat. Pour le moment, aucune annonce officielle n’a été faite sur son avenir au sein d’Arsenal, club qu’il a rejoint fin janvier 2018.

