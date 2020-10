France : Le Gabon représenté au «Paris Infraweek 2020»

Ads

Le ministre de l’Economie représente le pays à cette rencontre internationale de la finance qui s’achèvent ce vendredi 9 octobre.

Le ministre gabonais de l’Economie et de la Relance, Jean-Marie Ogandaga, prend part aux rencontres internationales «Paris Infraweek 2020» qui se tiennent depuis le 5 octobre dans la capitale française. Cet événement, qui s’achève ce vendredi 9 octobre, réunit des institutionnels, des investisseurs internationaux, des acteurs de la finance internationale et des opérateurs économiques.

Le «Paris Infraweek 2020» constitue une plateforme d’échanges entre les acteurs mondiaux les plus influents dans le domaine des infrastructures sur les évolutions récentes et les tendances clés du financement des infrastructures. Il s’agit en particulier de moyens de financement des projets intégrateurs de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

La CEMAC y est représentée par une délégation de ministres en charge de l’Economie. «La participation de la CEMAC à cette rencontre s’inscrit dans le cadre des instructions données par les chefs d’Etat de la sous-région en vue d’accélérer la mise en œuvre des projets intégrateurs particulièrement dans le domaine des infrastructures», indique Jean-Marie Ogandaga dans un communiqué publié mardi.

