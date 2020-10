Relance économique : Jean-Marie Ogandaga rassuré de l’accompagnement de la France

Le ministre gabonais de l’Économie et de la Relance a été rassuré par un collaborateur de son homologue français Bruno Lemaire de l’accompagnement de son pays à l’endroit du Gabon en ces temps de crise.

Présent à Paris dans le cadre de l’Infraweek 2020, Jean-Marie Ogandaga a tenté de rencontrer les autorités françaises pour évoquer la situation du Gabon où des mesures visant à relancer l’économie sont prises par le gouvernement après la pandémie du Covid-19.

En marge de l’Infraweek dans la capitale française Jean-Marie Ogandaga n’a pas pu rencontrer son homologue Bruno Lemaire qui a regretté son empêchement mais qui lui a permis de s’entretenir avec son plus proche collaborateur, Emmanuel Moulin.

Les échanges entre le ministre gabonais de l’Économie et de la Relance et le directeur de cabinet du ministre français de l’Économie, des Finances et de la Relance ont porté sur l’évolution de la conjoncture économique et financière ainsi que les perspectives de l’économie gabonaise

La partie française a salué les efforts consentis par le Gabon dans la riposte contre les effets négatifs liés à cette pandémie. En conséquence, les autorités françaises se sont montrées favorables à accompagner le Gabon dans la mise en œuvre de sa stratégie de relance post Covid-19.

« Nous nous réjouissons du soutien de la France à la stratégie de relance économique impulsée par le président de la République, chef de l’État, S.E. Ali Bongo Ondimba. Cet appui du partenaire historique du Gabon illustre l’excellence des relations entre les deux pays », a réagi Jean-Marie Ogandaga au terme de la rencontre.

