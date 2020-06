France : Un sans-papier régularisé après avoir sauvé une femme d’une agression

Abderrahim Aissaoui, un Algérien de 49 ans, a été récompensé pour avoir sauvé une jeune femme d’une tentative de viol le 6 juin dernier.

Dans un communiqué publié mardi 9 juin, la préfecture Seine-et-Marne en France a annoncé qu’elle accordait «à titre exceptionnel un titre de séjour vie privée familiale» à Abderrahim Aissaoui, un sans-papier algérien de 49 ans, auteur d’un «geste de bravoure» le 6 juin dernier. Un titre de séjour dont bénéficieront également sa femme et leurs quatre enfants âgés de 18 ans à 2 mois.

«J’ai reçu un coup de fil de la préfecture ce mardi pour me dire que je suis convoqué ce jeudi (demain, Ndlr) pour recevoir une carte de séjour. C’est un rêve et en plus ça tombe le jour de mon anniversaire !», a réagi Abderrahim Aissaoui, arrivé en France en février 2019 avec un visa touristique.

Le quadragénaire est récompensé pour avoir secouru, samedi dernier, une jeune femme de 22 ans alors qu’elle subissait une tentative de viol à l’arme blanche à la Montagne de Chelles. Ce couturier de profession avait mis en fuite l’agresseur présumé. Il avait ensuite prévenu la police et aidé la victime jusqu’à l’arrivée des secours.

L’auteur présumé des faits avait été interpellé quelques heures plus tard. Il a été mis en examen lundi soir pour tentative de viol avec arme dans le cadre d’une information judiciaire et placé en détention provisoire. «Je suis absolument ravie pour lui, il le mérite vraiment ! (…). Je suis très agréablement surprise que la préfecture ait réagi si vite pour récompenser cet acte citoyen», a déclaré la victime, reconnaissante.

