France : Une étudiante sénégalaise portée disparue

Ads

Diary Sow, 20 ans et en classe préparatoire à Paris, n’a plus donné signe de vie depuis le 4 janvier dernier.

Les autorités sénégalaise et française s’activent pour retrouver l’étudiante sénégalaise Diary Sow. La jeune femme de 20 ans, inscrite en deuxième année de classe préparatoire au lycée Louis-Le-Grand à Paris, n’a plus donné signe de vie depuis le 4 janvier dernier. Un avis de disparition avec sa photo et un numéro de téléphone a été publié sur le site Internet du consulat du Sénégal en France, qui a signalé sa disparition le 7 janvier.

Une enquête pour disparition a également été ouverte par le parquet de Paris. «Ni ses parents, ni ses amis, ni son tuteur, ni l’ambassade n’ont eu de nouvelles», a déclaré à Africanews Daouda Mbaye chez qui réside la jeune femme. Diary Sow es connue comme la «meilleure élève du Sénégal».

Elle a reçu la mention très bien au baccalauréat scientifique dans son pays d’origine. En septembre dernier, elle a intégré la classe prépa physique-chimie de Louis-Le-Grand qui prépare aux concours de l’Ecole normale supérieure ou de Polytechnique en France. Elle est l’auteure du roman «Sous le visage d’un ange» sorti l’année dernière.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires