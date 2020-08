Gabon: Ali Bongo appelle à honorer le drapeau national

A l’occasion de la Journée du drapeau gabonais dimanche, le président a demandé aux citoyens de respecter ce symbole national.

Le Gabon a célébré, dimanche 9 août, la onzième édition de la Journée du drapeau national sous le thème: «Citoyenneté nationale, civisme et santé publique». A cette occasion, le chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba, a appelé à «honorer» ce symbole national.

«Il nous faut l’honorer en toutes circonstances, même les plus exceptionnelles, car il est comme la flamme qui fait vivre le feu : celle de la passion pour la patrie», a écrit le président sur sa page Facebook.

Le drapeau, selon le président, est «l’incarnation de notre identité et de nos valeurs ; le symbole de notre unité et de notre indépendance ; un lien entre le passé, le présent et l’avenir». Aussi, «en ce dimanche 9 août 2020 au Gabon, soyons fiers de notre drapeau !», a-t-il recommandé.

La Journée du drapeau national s’est célébrée cette année sans manifestation publique, en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Cette journée marque traditionnellement le lancement des festivités de la Fête de l’Indépendance qui se célèbre le 17 août prochain.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires