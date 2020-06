Gabon : Ali Bongo plaide pour une task-force de l’Afrique

Le dirigeant gabonais a plaidé pour la mise en place d’une force opérationnelle continentale sur le coronavirus lors d’une réunion de l’UA.

Ali Bongo a plaidé jeudi pour la mise en place d’une task-force de l’Afrique sur le coronavirus (COVID-19), lors de la réunion du bureau de l’Union africaine (UA) avec les présidents des Communautés économiques régionales de l’UA. Une réunion initiée par le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, président de l’UA

Selon le dirigeant gabonais, par ailleurs président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), cette force opérationnelle «peut assister notre continent en termes de mesures immédiates à retenir pour la relance économique et le développement durable, afin de ramener nos Etats sur la voie d’une croissance inclusive», indique un communiqué de la présidence publié à l’issue de la rencontre.

Aussi, a-t-il exhorté ses pairs dans le contexte actuel, à maintenir une chaîne de solidarité et à faire preuve d’une réelle volonté politique dans les différentes démarches entreprises pour obtenir les soutiens de la communauté internationale. Cette réunion par visioconférence a été l’occasion pour les cinq envoyés spéciaux désignés par le président de l’UA, de faire une restitution de leurs échanges avec les chefs d’Etat des communautés économiques régionales, afin qu’ils examinent et définissent des stratégies de mobilisation de fonds auprès des institutions financières internationales et les partenaires au développement.

Ce, en vue de soutenir la lutte contre la COVID-19 en Afrique. Au cours de cette rencontre, Ali Bongo a salué les efforts consentis au plan continental par l’UA, notamment dans les négociations menées avec la communauté internationale pour permettre aux Etats africains d’obtenir des allègements de dettes au titre du Fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes, des prêts à taux zéro, ainsi qu’un moratoire sur les dettes publiques, rapporte le document.

