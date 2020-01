Gabon : Ali Bongo prône l’éfficacité

Annonces

Le Président de la République gabonaise Ali Bongo Ondimba a, lors de la présentation de vœux aux corps constitués ce 7 janvier 2020, a planté le décor pour la nouvelle année.

Le Président Ali Bongo dit être conscient et avoir entendu les revendications et les aspirations de son peuple, exprimées à travers les besoins des participants à la cérémonie. Il dit que la satisfaction de ces besoins lui tient à cœur. « Je ne serai heureux que lorsque les Gabonais seront heureux », a-t-il cité en rappel.

Il a cependant tenu à être réaliste et à ne pas faire dans la langue de bois, fidèle à sa vision, celle ne pas promettre ce qui n’est pas réalisable.

« Dans ce contexte de contraintes économiques caractérisé par des ressources financières limitées, le devoir de vérité m’oblige à dire aux uns et aux autres que face à ces nombreux besoins qui exigent des moyens financiers importants, leur satisfaction va s’étaler sur plusieurs années à compter bien entendu de l’année 2020 », a-t-il dit.

A l’écoute du monde

Le Chef d’Etat a aussi partagé son observation de la marche du monde. Il dit avoir constaté l’émergence de mouvements au sein des peuples, un mouvement d’ensemble auquel n’échappe pas le Gabon. « Partout dans le monde, et les médias nous le rappellent au quotidien, nous assistons au réveil des peuples sous fond d’attentes et d’aspirations exacerbées et, n’ayons pas peur de le dire, de frustrations et de mécontentements », expose le président.

Et cela est basé sur des besoins exprimés par ces populations à l’endroit des Etats : elles réclament plus de protection face au phénomène de terrorisme et plus d’efficacité afin de répondre aux aspirations en termes d’emploi et de mieux-être.

Pour y faire face, le président gabonais a assuré qu’au Gabon, « l’action publique doit être efficace. Elle doit produire des résultats. Des résultats sur le long terme pour préparer l’avenir, adapter notre pays aux exigences du lendemain. (…) J’affirme avec force que pour redonner foi en l’action publique et confiance à nos compatriotes, la seule manière de briser la défiance de nos populations envers leurs institutions, est d’être efficace, il nous faut être efficaces ».

Au travail !

Une occasion donc de rappeler sa vision, ancrée sur la culture du résultat. Il appelle par conséquent les Gabonais au travail.

« 2020 devra être l’année de la réaffirmation de la valeur du Travail, mais du travail bien fait et concret dont on peut voir, toucher du doigt et mesurer le résultat. Ce sont là mes fermes instructions pour l’ensemble de l’auditoire ici présent », a martelé le président gabonais.

Appelant l’ensemble des Gabonais à l’union, il a néanmoins rappelé que « l’exemplarité doit doit être de mise dans l’exercice de la responsabilité. La responsabilité, pour tout dirigeant, à la tête de l’État comme des entreprises privées, cela signifie d’abord ‘servir et non se servir ».

« Autorité de l’État, incarnée par son Chef et innervée par ses corps constitués, travail et efficacité dans la conduite et la mise en œuvre de l’action publique, exemplarité au Sommet de l’État et de toutes les institutions, publiques comme privées », a conclu le Chef de l’Etat.

Lire aussi Gabon : Les noms des fonctionnaires fraudeurs désormais publiés dans le quotidien national

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires