Gabon: Ali exige l’efficacité et l’exemplarité au gouvernement Ossouka

Ads

Les membres du gouvernement dirigé par Rose Christiane Ossouka Raponda ont prêté serment devant le chef de l’État, Ali Bongo Ondimba.

Des principes d’exemplarité et de probité devront guider l’action du gouvernement dans le but d’atteindre des résultats tangibles et booster la relance économique ainsi que la diminution du chômage au rang des priorités.

Le nouveau gouvernement est aussi appelé à faire une évaluation permanente de l’action publique afin de s’assurer de la bonne conduite de l’Etat et de l’accomplissement des dossiers

Au regard de nombreuses attentes des populations, Christiane Ossouka Raponda n’a pas droit à un état de grâce, elle est invitée à remplir consciencieusement son devoir de résultats immédiats.

Elle et son équipe ont juré conformément à l’article 15 de la Constitution « de respecter la Constitution et de remplir consciencieusement les devoirs de leur charge ».

LIRE aussi: Gabon : Rose Christiane Ossouka Raponda prête serment ce mardi à Rabat

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires