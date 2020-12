Gabon : Atmosphère délétère à Socoba Moanda

C’est un climat social délétère qui gagne les esprits des agents en poste de la Société spécialisée en construction et de bâtiments (SOCOBA) à Moanda.

Un mécontentement au sens propre du terme. Une atmosphère d’une montée en puissance de réclamations multiformes.

Au lieu d’être à l’écoute des syndicalistes venus présenter leur cahier de charges, c’est le mutisme qui a fait dégénérer ce climat social délétère au sein de cette grande société ;

Et pourtant le savoir-faire devrait donner plus de transparence, quand on sait que la pandémie de covid-19 a secoué beaucoup de sociétés.

Il s’agit d’un grand acteur qui possède une réputation himalayenne, à elle seule capable de résoudre les sempiternelles doléances et se mettre à l’abri de critiques.

On semble s’accorder cependant, sur le fait que les syndicalistes pourraient s’asseoir à la même table des négociations.

La perspective est de conjuguer ensemble et de faire baisser les ambitions corporatrices ne cadrant pas avec les moyens actuels de SOCOBA.

LIRE aussi: L’Etat doit 250 milliards au secteur du BTP

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires