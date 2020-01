Gabon : Deux mandats d’arrêt internationaux émis contre deux personnalités

Dans une allocution télévisée samedi, le procureur de la République de Libreville a annoncé l’émission de mandats d’arrêts internationaux contre Raphaël Nze Minko et Gervais Martial Koulayo Houlpaye.

Deux mandats d’arrêts internationaux ont été émis le 3 janvier dernier contre deux personnalités gabonaises, a annoncé le procureur de la République de Libreville, André Patrick Roponat, dans une allocution télévisée samedi.

La première personne visée est Raphaël Nze Minko, beau-frère de l’ex-directeur de cabinet du président Bruce Laccruche Alihanga, interpelé et en détention préventive dans le cadre de l’opération «Scorpion» de lutte contre la corruption.

Le deuxième mandat d’arrêt international a été émis à l’encontre de Gervais Martial Koulayo Houlpaye, connu pour être un ancien collaborateur de Brice Laccruche Alihanga. Les deux hommes sont poursuivis dans le cadre de ladite opération.

Depuis son déclenchement en novembre dernier, l’opération «Scorpion» a conduit à l’interpellation de 30 personnes, indique le procureur de la République de Libreville. Six ont été mises hors de cause, quatre ont été inculpées et laissées en liberté provisoire. Vingt autres ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt.

