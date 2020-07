Gabon : Exigence d’un protocole sanitaire aux restaurants et hôtels

Un protocole sanitaire axé sur 9 exigences est désormais soumis pour la réouverture des restaurants et hôtels à partir du 1er juillet 2020.

L’objectif de ce protocole, selon le ministre gabonais du Tourisme et du commerce, est d’assurer la sécurité des salariés, des employeurs et des clients des hôtels, cafés, restaurants et établissements assimilés.

Ce protocole sanitaire renferme des mesures sanitaires nécessaires à l’exercice des activités et vise à maintenir la confiance aussi bien des clients que du grand public. Hugues Mbadinga Madiya a fait savoir qu’il est applicable à toutes les entreprises du secteur touristique, il pourra être actualisé en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.

Ce protocole contient 9 exigences et les moyens de leur mise en œuvre»,.Les opérateurs économiques exerçant dans le domaine de l’hôtellerie devraient respecter strictement les exigences du protocole sanitaire. Il s’agit entre autres des engagements de la direction générale de l’entreprise qui devrait principalement fournir les moyens nécessaires aux employés pour assurer la maîtrise du risque Covid-19.

Aussi, il y a la communication des règles pratiques en termes d’information et de formation du personnel aux règles et bonnes pratiques du protocole sanitaire ; le respect des mesures barrières au sein des établissements en termes de respect de la distanciation sociale, port obligatoire du masque.

Par ailleurs, un accent particulier est également mis sur le respect des règles d’hygiène, de nettoyage et de désinfection, en termes de nettoyage des mains, des surfaces et des produits livrés et la maîtrise des flux ; respect des gestes barrières à l’endroit des clients, en termes de mise à disposition des gels hydro alcooliques et la distance de 1,5m entre deux tables,

L’on doit s’habituer à la présentation des menus via des tableaux, cartes jetables ou en ligne ; les modes de paiement de manière à privilégier le paiement mobile, virement, cartes bancaires ceci en vue de limiter les contacts. Les opérateurs ont l’obligation d’assurer le suivi des risques sanitaires qui consiste à actualiser le dispositif d’identification et de suivi des risques réglementaires,

Non seulement il faut intégrer les risques spécifiques liés au Covid-19, mais également encourager la mise en place des plans de continuité d’activité (PCA) et associer les employés dans le processus d’identification et de suivi des risques sanitaires liés au Covid-19.

Willy Tshitenge

