Coronavirus : 407 milliards FCFA en soutien aux entreprises et ménages au Gabon

Une enveloppe de 66 milliards de FCFA sera notamment consacrée à la santé, indique le ministère de l’Economie et des Finances sur son site Internet.

407 milliards de francs CFA. C’est l’enveloppe des mesures de résilience économique et sociale et de stabilité macroéconomique destinées aux entreprises et aux ménages gabonais impactés par la pandémie de coronavirus (COVID-19). Globalement, une enveloppe de 66 milliards de francs CFA sera consacrée au secteur de la santé, précise le ministère de l’Economie et des Finances sur son site Internet. Cet argent servira notamment à l’approvisionnement régulier des produits, précise le ministère.

Trente-trois milliards de francs CFA seront injectés dans le financement des mesures sociales, soit 2,3 milliards pour l’eau et 5 milliards pour l’électricité ; 1,25 milliards pour le soutien aux petits propriétaires et 5 milliards pour l’aide alimentaire. Le gouvernement entend soutenir les entreprises en difficulté de trésorerie à hauteur de 225 milliards de francs CFA. Ce, à travers la mise sur pied d’un guichet de financement d’urgence. Libreville annonce également des remises d’impôt de 83 milliards de francs CFA aux «entreprises citoyennes» qui préserveront les emplois, ainsi que la défiscalisation des primes exceptionnelles qui seront octroyées aux employés qui travailleront pendant le confinement.

Le Gabon a pris des mesures drastiques pour endiguer la propagation du virus sur son sol, notamment la fermeture des frontières nationales, l’arrêt des activités économiques non essentielles (fermeture des bars, restaurants et hôtels, arrêt des transports aériens et maritimes à l’intérieurs du pays) ou encore le confinement du grand Libreville.

Ces mesures ont eu des répercussions sur les activités économiques et la vie quotidienne des populations. Pour faire face à cette situation, le président Ali Bongo Ondimba a dévoilé, le 3 mars dernier, les «mesures d’aides exceptionnelles» que le Gabon entend mettre en œuvre face à la crise économique consécutive au choc sanitaire du COVID-19.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires