Gabon : Interpellation des agents du laboratoire Gahouma pour une enquête

A la suite des comportements malveillants, certains agents du laboratoire Professeur Gahouma ont été interpellés à la Direction Générale des Contre-ingérences et de la Sécurité Militaire (DGCISM) communément appelée B2

Selon le Coordonnateur général du Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (COPIL), le général Romain Tchoua, cette interpellation entre dans le cadre d’une enquête suite à des comportements malveillants,

Tout est parti du mouvement d’humeur observé lundi 2 novembre 2020 par les agents du Laboratoire Professeur Gahouma en soutien à leurs collègues interpellés par la Direction Générale des Contre-ingérences et de la Sécurité Militaire (DGCISM) dans le cadre d’une enquête suite à des comportements malveillants.

Le ministre de la Défense nationale et le ministre de la Santé, tous deux en charge de la riposte au Gabon, ont tenu une réunion mardi 03 novembre avec les responsables du Comité technique du Copil et le personnel du Laboratoire Pr. Gahouma pour comprendre la raison de ce mouvement d’humeur d’une part et expliquer les motifs de l’interpellation des agents, d’autre part.

Selon général Tchoua, la seule raison du mouvement est l’interpellation de leurs collègues, du fait qu’ils sont restés sans nouvelles d’eux pendant le weekend. Soulignant qu’en dehors de cela, il n’y a aucun problème au Laboratoire Pr. Gahouma.

Dans son intervention, le ministre de la santé a rappelé que le laboratoire Pr. GAHOUMA est un maillon essentiel dans la riposte et que les agents doivent travailler avec honneur et intégrité ; dans le respect des valeurs humaines et de la population gabonaise d’autant plus que la crise sanitaire est toujours présente dans le pays, qui doit se préparer à une éventuelle deuxième vague de contamination.

Michaël Moussa Adamo, ministre de la Défensea, quant à lui, fustigé le comportement des agents qui se sont érigés en syndicat dans une structure de cellule de crise, en solidarité à des personnes qui ont fait l’objet d’une interpellation individuelle. Il a exhorté les agents à retrouver la sérénité et à se remettre au travail car, l’enjeu des tests est lié à la sécurité du pays et de toute la nation qui compte sur ce laboratoire comme étant une des plus grandes structures de lutte contre la Covid-19 en Afrique,

Rappelons que le laboratoire Pr. GAHOUMA a été mis en place en Mai 2020 par le Président Ali Bongo Ondimba dans le but d’un dépistage massif de la COVID-19 et il a tenu à ce que ce laboratoire soit baptisé du nom de l’illustre disparu.

Le COPIL rassure la population que le laboratoire a repris ses activités de dépistage. Ce laboratoire est pour le pays, le symbole de la riposte à la COVID-19. Les agents sont appelés à comprendre qu’il ne s’agit pas pour eux, de détruire le travail colossal qu’ils ont accompli jusqu’à ce jour.

