Gabon: Le pic de la pandémie Covid-19 atteint depuis le mois de mai

Le pic de la pandémie Covid-19 a été atteint en mai dernier. Il fallait d’abord observer l’évolution de la situation avant de se prononcer.

L’annonce est du coordinateur général du Comité de pilotage du plan de veille et de la riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (Copil), le Pr Romain Tchoua et son-vice président et porte-parole, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong.

Faisant le bilan des 4 mois de riposte, ils ont indiqué que le travail du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre cette épidémie dans le pays (Copil) a consisté à ralentir, freiner, et atténuer la pandémie. Aujourd’hui, la tendance est baissière et la courbe évolutive de la pandémie ne cesse de se consolider.

Malgré le constat aujourd’hui d’une augmentation du nombre de tests de dépistage, le porte-parole du Copil a rassuré que le nombre de contaminés diminue. Cette tendance baissière, selon Guy-Patrick Obiang, ne cesse de se confirmer avec un pic qui a été atteint au mois de mai.

.Dans le rapport du Copil fait, il y a deux mois, par le ministre de la Santé au Premier ministre Julien Nkoghe Bekale, en aucun moment on a soutenu que le Gabon avait atteint le pic de l’épidémie, Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre cette épidémie dans le pays donne des explications.

Après le pic qui a été atteint au mois de mai, nous sommes aujourd’hui dans une phase baissière avec une incidence autour de 5 à 6% par semaine. Avec en moyenne 183 hospitalisations par mois jusque-là, puis 82 en juillet et une disponibilité de lits, au Gabon le pic de la pandémie du nouveau Coronavirus a été atteint en mai.

Le Copil soutient que le pic est observé quand le nombre de cas stagne puis baisse. Au niveau des hôpitaux, cette tendance baissière s’observe par une diminution du taux d’hospitalisation. «Au mois de mai, nous avions en moyenne 183 hospitalisations par mois et en juillet nous avons une moyenne de 82 hospitalisations avec une disponibilité de lits.

