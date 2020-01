Gabon : Le président Ali Bongo Ondimba attendu au sommet Afrique-France

Annonces

Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, devrait prendre part au Sommet Afrique-France prévu en juin prochain à Bordeaux, en France. Ce, sur invitation de son homologue français Emmanuel Macron.

Cette invitation lui a été transmise par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat français auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, lors d’une audience que le chef de l’Etat lui a accordée.

A l’occasion de ce sommet, Emmanuel Macron accueillera l’ensemble de ses homologues africains à Paris et à Bordeaux. L’enjeu de cet événement est de développer une nouvelle collaboration politique et de nouveaux partenariats économiques incluant partage et échange de connaissances, mais également des partenariats dans des domaines comme la santé, l’éducation, l’urbanisme et la culture.

Pour de nombreux observateurs, cette invitation est un signe de décrispation des relations diplomatiques entre le Gabon et la France. Preuve de cette nouvelle dynamique, la visite en avril prochain à Libreville du ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Lemaire.

