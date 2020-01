Gabon : Les inscriptions sont ouvertes pour «Goût de France»

Annonces

Les restaurateurs ont jusqu’au 14 février prochain pour s’inscrire à ce festival gourmand qui célèbre la gastronomie française à travers le monde.

Les inscriptions pour «Goût de France» (Good France en anglais) sont ouvertes au Gabon. Les restaurateurs ont ainsi jusqu’au 14 février prochain pour s’inscrire à ce festival gourmand dont la 6e édition est prévue du 16 au 19 avril 2020.

Orchestré par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, l’opération «Goût de France» vise à faire rayonner l’excellence de la cuisine française à l’international et rassemble, sur les cinq continents, des chefs pour célébrer la richesse et la créativité de la gastronomie française.

Cette année encore, un «dîner à la française» sera servi dans les ambassades et consulats de plus de 150 pays, et dans plusieurs milliers de restaurants de par le monde. Afin d’asseoir son engagement pour une mobilisation mondiale en faveur de l’environnement, l’édition de cette année est placée sous le signe de la cuisine responsable.

Aussi, les chefs sont-il invités à cuisiner un menu français en quatre actes (entrée, plat, fromage, dessert) autour des produits locaux, de saison et respectueux de l’environnement. Au Gabon, ils étaient 7 établissements à participer à «Goût de France» en 2019.

