Gabon : Noureddin Bongo Valentin dans une tournée dans le Haut-Ogooué.

Fils du président, Ali Bongo Ondimba, Noureddin Bongo Valentin a débuté vendredi 18 septembre sa tournée dans le Gabon profond par la province du Haut-Ogooué.

Sur la terre de ses ancêtres dans le Haut-Ogooué,le coordonateur général des affaires présidentielles a donné un coup d’accélérateur à plusieurs projets, dont certains étaient abandonnés depuis plusieurs années. Tour à tour, il a visité les installations d’adduction et de distribution de l’eau dans le deuxième arrondissement de Franceville, un chantier auquel la SEEG a consacré 680 millions de FCFA et dont l’achèvement est prévu fin décembre.

Noureddin Bongo Valentin s’est rendu sur un autre chantier : celui, emblématique, du marché central dont les travaux, débutés il y a quelques années, étaient depuis à l’arrêt. Fidèle à sa réputation de manager tourné vers l’efficacité, le coordonateur a annoncé la reprise dès la semaine prochaine des travaux, promettant d’en suivre rigoureusement le déroulé afin que l’ouvrage soit livré dans les meilleurs délais.

Le coordonateur général des affaires présidentielles s’est ensuite dirigé vers la Salle polyvalente, qui est, elle aussi depuis longtemps, en attente de réhabilitation suite à l’effondrement d’une partie de sa structure. Aux mêmes maux, les grands remèdes : celui-ci a annoncé la reprise dans les délais les plus brefs du chantier. Un soulagement pour les Altogovéens tant cette salle représente pour eux un lieu symbolique sur le plan social et culturel.

Par ailleurs, Noureddin Bongo Valentin a également mis à profit ce déplacement sur la terre de ses ancêtres pour rencontrer les notables locaux : le gouverneur de la province, le préfet, mais également les maires d’arrondissement de Franceville et les chefs de quartier du 2ème arrondissement de Libreville, une circonscription où il a été élu en tant que membre du Bureau politique du PDG.

Noureddin Bongo Valentin, nommé coordinateur général des affaires présidentielles en décembre 2019, s’impose comme le bras droit, l’homme de confiance du président Ali Bongo. Cet ex-manager d’Olam Gabon, à l’aise sur les dossiers économiques, traitent des sujets les plus importants et les plus sensibles pour le compte du président.

Noureddin Bongo Valentin n’a pas encore 30 ans. Mais il est versé sur les questions sociales et les questions écologiques. Pour lui, le Gabon ne pourra se développer qu’à condition de diversifier son modèle économique pour le rendre plus créateur d’emplois et plus respectueux de l’environnement.

