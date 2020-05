Gabon : Six marins enlevés au large des côtes

Ads

Six marins ont été enlevés dans la nuit du 3 au 4 mai dernier dans deux attaques de deux chalutiers par des pirates au large des côtes gabonaises.

Six marins ont été enlevés dans la nuit du 3 au 4 mai dernier dans deux attaques de deux chalutiers par des pirates au large des côtes gabonaises. Parmi les six marins kidnappés figurent trois Indonésiens, deux Sénégalais et un Sud-Coréen, apprend-on. L’on est toujours sans nouvelles des otages.

Selon Praesidium International, spécialisé dans la fourniture de solutions et de conseils pour les environnements marins et terrestres, ces attaques présentent les mêmes similitudes que celle d’un porte-conteneurs battant pavillon portugais le 22 mars dernier, à près de 100 km des côtes gabonaises dans le golfe de Guinée. Sept marins avaient été kidnappés. «La possibilité que le même groupe soit impliqué n’est pas à exclure», selon Praesidium International.

Le golfe de Guinée, qui s’étend du Cameroun au Liberia, est devenu la région maritime la plus dangereuse au monde. Les attaques de bateaux et les enlèvements contre rançon y sont relativement fréquents, bien que le plus souvent concentrés le long de la côte nigériane d’où sont originaires les pirates.

En décembre dernier, quatre marins chinois avaient été enlevés par des pirates qui avaient attaqué quatre bateaux en rade de Libreville, la capitale gabonaise. Ils avaient été libérés par la suite. Ces attaques avaient cependant entraîné le décès d’un commandant de bord de nationalité gabonaise.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires