Gabon: Sylvia Bongo prône la paix

A l’occasion de la Journée internationale y dédiée ce lundi, la première dame gabonaise a appelé à la tolérance et au respect de la diversité.

«Quelle que soit la langue dans laquelle on le dit, la paix s’exprime toujours de la même façon : par l’acceptation de l’autre. La tolérance et le respect de la diversité nous rassemblent et nous rendent plus forts», a déclaré Sylvia Bongo Ondimba ce lundi sur Twitter.

La première dame du Gabon s’exprimait à cet effet à l’occasion de la Journée internationale de la paix commémorée ce 21 septembre 2020. Ce, sous le thème: «Façonner la paix ensemble». A cet effet, l’épouse du chef de l’Etat a invité les populations à dire «stop» à la haine, au racisme et à la discrimination.

«Il est temps de prendre la parole, d’agir d’une seule et même voix pour construire des sociétés plus respectueuses des autres», écrit la fondatrice de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO).

La Journée internationale de la paix est célébrée chaque 21 septembre dans le monde entier. L’Assemblée générale de l’ONU a décrété que cette journée serait consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et dans tous les peuples.

