Ghana : 20 ans après leur séparation, des jumelles siamoises disent merci à Jerry Rawlings

Annonces

Lydia et Linda Awui ont remis vendredi une plaque à l’ancien président ghanéen pour le remercier d’avoir soutenu l’opération ayant abouti à leur séparation en 1999.

Deux sœurs siamoises sont allées dire merci à l’ancien président ghanéen Jerry Rawlings, 20 ans après l’opération qui a permis leur séparation. Une opération entièrement supportée par l’ancien chef de l’Etat.

Pour le remercier de son geste, Lydia et Linda Awui ont remis une plaque ornée de perles à Jerry Rawlings vendredi dernier. Les deux sœurs jumelles étaient accompagnées de leurs parents et des deux chirurgiens pédiatriques qui avaient participé à leur séparation à l’hôpital universitaire Korle Bu en 1999, trois mois après leur naissance.

L’ancien président a remercié les jumelles et leurs parents pour leur visite et a félicité l’équipe médicale qui a fait un «travail fantastique» pour assurer la survie des deux sœurs. Les deux sœurs sont venues au monde rattachées à l’abdomen et partageaient le même foie. Aujourd’hui de véritables jumelles, elles espèrent s’inscrire en faculté de médecine à l’université.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires