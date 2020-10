La nouvelle ambassadrice du Gabon en France déjà en fonction

Ads

La nouvelle ambassadrice du Gabon en France et auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie (0IF), Liliane Massala, a officiellement pris le 22 octobre dernier ses fonctions.

Ambassadeur Haut Représentant de la République gabonaise près la République française et Représentant permanent du Gabon auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie (01F), Liliane Massala a remis la copie figurée de ses lettres de créances au directeur adjoint du protocole d’Etat et des événements diplomatiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français, Pierre-Christian Soccoja.

La nouvelle ambassadrice a dévoilé ses priorités de continuer la diplomatie économique déjà menée par son prédécesseur, Flavien Enongoué et de créer les conditions d’apaisement entre Gabonais de France. Ce qui passe par une série de rencontres avec les associations reconnues, les compatriotes aux talents reconnus à l’instar des médecins, des universitaires, des artistes, des sportifs qui composent la diaspora gabonaise.

Liliane Massala a tendue sa main tendue pour une franche collaboration afin de bâtir un socle de convivialité durable et nécessaire pour la bonne image du pays. Dans son mot de circonstance, le premier Conseiller d’ambassade, Antoinette Bouanga, au nom du personnel, a exprimé «la fierté de voir le Gabon honorer, une fois de plus, les femmes, en les portant aux plus hautes responsabilités, conformément aux vœux du président de la République, chef de l’Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a décrété la décennie de la femme dans la période 2015-2025».

Liliane Massala qui remplace à ce poste Flavien Enongoué, aura à sa charge, la gestion de plus de 15000 Gabonais résidant en France. C’est d’ailleurs la communauté gabonaise, la plus importante à l’étranger. Elle regorge de talents et porte haut l’image du pays dans divers corps de métiers. Selon le service de Communication de l’ambassade du Gabon à Paris, Liliane Massala est la troisième femme à occuper ce poste, après Honorine Dossou Naki (7 décembre 1994 – 20 février 2002) et Félicité Ngoubili (6 juin 2008 – 8 septembre 2011).

LIRE aussi: Liliane Massala nommée ambassadeur du Gabon en France

