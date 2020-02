Le coronavirus a franchi la barre des 1000 morts en chine : l’OMS inquiète

Annonces

Plus de 1000 morts en Chine, plus de 42 200 personnes contaminées, et 320 cas de contamination hors de Chine. C’est le nouveau bilan sur le coronavirus. L’Organisation mondiale de la Santé, s’inquiète de l’expansion de la maladie

Le coronavirus fait rage en Chine. Le nombre de décès en Chine est monté à 1 011, après l’annonce de 103 nouveaux décès dans la province du Hubei,

Le Président Xi Jinping, s’est rendu lundi 10 février dans un quartier résidentiel de Pékin pour assister aux efforts de lutte contre la contagion et visiter un hôpital. « L’épidémie au Hubei et à Wuhan reste très grave », a-t-il avoué. Son gouvernement a déjà pris des mesures radicales en interdisant à près de 56 millions d’habitants du Hubei de sortir de la province.

Aux Philippines, à Hong Kong, au Royaume-Uni, ce sont plus de 320 cas de contagion qui ont été attestés dans une trentaine de pays. Et cela inquiète le directeur de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, dont une mission internationale d’experts de son organisation est arrivée le lundi 10 février en Chine.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires