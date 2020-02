Sécheresse à Madagascar : 730 000 personnes seront en situation d’insécurité alimentaire

Annonces

A Madagascar, précisément dans les régions de l’Androy et l’Anosy, des centaines de milliers d’habitants seront en situation d’insécurité alimentaire à cause de la sécheresse, annoncent l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture et le ministère de l’Agriculture.

La sècheresse semble inévitable dans la grande île, surtout dans les régions de l’Androy et l’Anosy.

D’ici mars, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) craint que 730 000 personnes soient en situation d’insécurité alimentaire sévère.

« Les perspectives de récoltes restent critiques pour les prochains mois », ajoute la FAO.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires