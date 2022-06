Les cas de rougeole explosent sur le continent africain

Alors que l’Afrique est déjà submergé par la pandémie de la Covid-19, il fait également face à une infection virale entrainent une maladie très contagieuse : la rougeole. De janvier à mars, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recensé près de 17 500 cas sur le continent. Le retard de la vaccination des enfants serait responsable de cette explosion de rougeole.

L’Afrique est actuellement touché par une explosion de rougeole. D’après un communiqué du bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé diffusé le 28 avril, près de 17 500 cas de cette maladie hautement contagieuse ont été répertoriés entre janvier et mars. Ce chiffre représente une hausse de 400% par rapport au premier trimestre de 2021. Vingt pays du continent ont signalé des épidémies de rougeole, soit huit de plus que durant la même période de l’année dernière. La Somalie, le Nigéria et l’Ethiopie sont les pays les plus sévèrement touchés.

Le 27 avril dernier, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) et l’OMS ont indiqué que les cas signalés de rougeole avaient bondi de 79% dans le monde entre janvier et février comparé aux mêmes mois de 2021. La région de la Méditerranée orientale et donc le continent africain sont les zones où la plupart des épidémies ont été rapportées.

L’insuffisance de la couverture vaccinale contre la rougeole serait la principale cause de l’épidémie. Une défaillance qui s’explique notamment par la pandémie de la Covid-19 qui a submergé les systèmes de santé africains. « La crise du coronavirus a perturbé les services d’immunisation systématique dans beaucoup de pays et contraint à la suspension de campagnes de vaccination », précise l’OMS Afrique. D’après sa directrice, le docteur Matshidiso Moeti, « si l’Afrique lutte contre le Covid-19, elle ne doit pas oublier les autres menaces pour la santé ».

En effet, outre la rougeole, d’autres maladies évitables par la vaccination sont en augmentation. En 2021, 24 pays africains ont recensé des épidémies d’un variant de la polio, soit 4 de plus qu’en 2020. Des épidémies de fièvre jaune ont également été confirmés dans treize états, contre neuf en 2020 et trois en 2019.

