L’ONU trace un Programme d’action pour l’eau 

A l’occasion de sa Conférence sur l’eau, la première depuis quarante-trois ans, l’ONU a adopté un Programme d’action pour l’eau afin de garantir l’accès à cette ressource et à des systèmes d’assainissement sûrs. Potentiellement doté de plus de 300 milliards de dollars, ce plan contient près de 700 engagements pris par les Etats et ONG.

On le sait tous, l’eau est source de vie sur Terre. C’est pourquoi l’accès à cette ressource est reconnu comme un droit humain fondamental. Il fait même partie des objectifs mondiaux de développement durable (ODD). Malheureusement, des milliards de personnes dans le monde souffrent encore de graves pénuries. En Afrique subsaharienne, près d’un demi-milliard d’individus n’ont pas accès à l’eau potable et à des installations sanitaires décentes.

L’Afrique vers une perte de 5 % de son PIB

La situation pourrait s’aggraver dans les prochaines années car le stress hydrique concernera un Africain sur trois. Et les conséquences devraient s’accumuler : conflits, déplacements massifs de populations, baisse du rendement agricole, désertification des zones boisées, insécurité alimentaire chronique, augmentation des maladies d’origine hydrique (choléra, dysenterie, fièvre typhoïde, etc.). Au plan économique strict, le manque d’eau et de services d’assainissement pourrait faire perdre à l’Afrique subsaharienne 5 % de son PIB chaque année.

Près de 700 engagements volontaires liés à l’eau

Pour entraver cette sombre perspective, l’ONU a organisé une conférence sur l’eau, les 22, 23 et 24 mars à son siège à New York. Cette rencontre, la première du genre depuis 1977, visait à trouver des moyens d’accélérer les progrès vers l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement d’ici à 2030. Elle a accouché d’un ambitieux Programme d’action pour l’eau. Ce plan potentiellement doté de 300 milliards de dollars contient près de 700 engagements volontaires liés à l’eau. Selon le Secrétariat général des Nations Unis, António Guterres, ces promesses doivent mettre l’Humanité « sur la voie d’un avenir où la sécurité hydrique sera assurée pour chacun et chacune d’entre nous ».

Assurer une gestion concertée des ressources d’eau

Le programme préconise notamment la mise en place de politiques intégrées et intelligentes pour une coopération renforcée entre les Etats. Des experts de l’ONU font remarquer que la ressource d’eau existe bel dans le monde, mais que sa bonne gestion fait grandement défaut. L’Afrique, par exemple, est baignée de fleuves et de rivières. Elle abrite aussi de nombreuses réserves d’eau douce ainsi que des nappes phréatiques importantes. Il suffit donc aux pays africains d’assurer une gestion concertée de ce patrimoine pour répondre à leurs besoins présents et futurs en eau.

Renforcer la place de l’eau en tant que droit humain

Par ailleurs, le programme des Nations Unies recommande aux Etats bénéficiaires d’utiliser le financement pour renforcer la place de l’eau en tant que droit humain fondamental. Une bonne gestion de la ressource devrait y contribuer. Mais également une réduction des pressions exercées sur le système hydrologique ainsi qu’une concertation judicieuse sur son exploitation. Chaque pays s’engage à recenser les ressources disponibles sur son territoire et à les chiffrer avec précision. Tout en assurant l’éducation des populations sur la place de l’eau dans le développement durable.

Lancement d’un Défi de l’eau douce

En outre, les gouvernements devront inciter les agriculteurs à développer de nouveaux systèmes alimentaires alternatifs afin de limiter l’utilisation non viable de l’eau dans la production alimentaire. Pour renforcer la sécurité hydrique à l’horizon 2030, les Nations Unies ont lancé par ailleurs le « Défi de l’eau douce ». Cette initiative a pour but de restaurer 300 000 km de cours d’eau et de 350 millions de zones humides au monde. Notamment en Colombie, en Équateur, en République démocratique du Congo [RDC], au Gabon et en Zambie.

