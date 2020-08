Mahamadou Issoufou du Niger ne briguera pas un troisième mandat

« J’ai beau chercher, je ne trouve aucun argument qui Justifierait que je me sente irremplaçable. Nous sommes 22 millions, pourquoi aurais-je l’arrogance de croire que nul ne peut me remplacer » ? Le pourquoi du président du Niger

Le président Issoufou a affirmé que l’une de ses plus grandes ambitions, c’est d’organiser en 2021 des élections libres et transparentes et de passer le témoin à un autre Nigérien que les Nigériens auront choisi.

Pour Mahamadou Issoufou, le Niger a besoin d’institutions démocratiques fortes. Raison pour laquelle il ne modifierait pas la Constitution pour briguer un troisième mandat à l’issue de son deuxième et dernier quinquennat légal en 2021.

Mahamadou Issoufou, âgé de 65 ans, a déjà été réélu en 2016 pour un mandat de cinq ans à l’issue d’un premier mandat. La Constitution nigérienne limite le mandat présidentiel à deux quinquennats.

