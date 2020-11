Mali : L’armée française annonce avoir tué plus de 50 djihadistes

L’annonce a été faite lundi 2 novembre par la ministre française des Armées, Florence Parly, lors de son voyage dans le pays.

En visite au Mali, la ministre française des Armées, Florence Parly, a annoncé lundi 2 novembre que l’armée française a tué plus de 50 djihadistes lors d’une opération menée près de la frontière avec le Burkina Faso. «Le 30 octobre au Mali, la force Barkhane a conduit une opération qui a permis de neutraliser plus de 50 djihadistes, confisquant également des armes et du matériel», a-t-elle déclaré. Quatre djihadistes ont aussi été fait prisonniers et du matériel et de l’armement confisqués.

«Alors que les autorités de transition maliennes ont réaffirmé leur engagement dans la lutte contre le terrorisme, ce succès tactique nous montre une fois de plus que les groupes terroristes ne peuvent pas agir impunément face à nos forces», a-t-elle dit. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une campagne menée par l’opération Barkhane depuis le début du mois d’octobre dans la zone dite «des trois frontières», entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

La ministre française des Armées se trouvait lundi et mardi au Mali pour nouer des relations avec le nouveau pouvoir de transition. L’objectif était aussi de réaffirmer l’engagement et le soutien de la France aux côtés des Forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Son voyage intervient après celui de son collègue des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, la semaine dernière.

