Maroc/Gabon : Vers un raffermissement de relations d’exception.

Ambassadeur du Maroc au Gabon, Abdallah Sbihi réaffirme la détermination de son pays pour un raffermissement de la relation d’exception entre le Maroc et le Gabon.

Le diplomate marocain salue l’excellence des relations entre le Royaume chérifien et le Gabon matérialiser par la mise en place d’une nouvelle usine du groupe marocain CIMAF Gabon.

Pour l’ambassadeur du Maroc au Gabon, Abdallah Sbihi qui a magnifié l’excellence de ces rapports entre les deux pays, c’est une preuve du dynamisme des relations économiques sud-sud.

Une relation, selon lui, que nous nous efforçons chaque jour de consolider et de renforcer davantage pour la rehausser au plus haut niveau, conformément au vœu de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et de Son frère, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba

