Musique : Yemi Alade nommée ambassadrice de bonne volonté du PNUD

La star nigériane va mettre sa voix au service de la lutte contre les inégalités, l’autonomisation des femmes et les changements climatiques.

La star de la musique nigériane, Yemi Alade, a été nommée ambassadrice de bonne volonté du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) le 23 septembre 2020. A cet effet, la chanteuse va mettre sa voix au profit de la lutte contre les inégalités, l’autonomisation des femmes et la sensibilisation aux impacts du changement climatique, indique le PNUD dans un communiqué sur son site Internet.

«Le changement climatique n’est pas neutre du point de vue du genre», affirme l’interprète de «Mama Africa». «Les femmes originaires des pays en développement, comme mon pays natal, le Nigeria, sont particulièrement vulnérables au changement climatique car, elles dépendent largement des ressources naturelles locales pour leur subsistance», dit-elle.

La collaboration de Yemi Alade avec le PNUD a débuté au début de l’année 2020, lorsqu’elle a participé au lancement de l’initiative d’action climatique Mission 1.5 de cette agence onusienne. Quelques mois plus tard, elle a fait la promotion des efforts d’intervention de l’organisation dans le cadre de la pandémie du coronavirus (Covid-19). Plus récemment, elle s’est jointe à l’administrateur du PNUD, Achim Steiner, pour prononcer un discours d’ouverture lors du Forum politique de haut niveau du PNUD axé sur l’impact socio-économique de la Covid-19 des personnes sans protection sociale.

Avec quatre albums et de nombreux succès à son actif, Yemi Alade est l’une des plus grandes artistes afro-pop féminines du continent africain. Elle est la première artiste afro-pop féminine africaine à avoir atteint plus de 100 millions de vues sur YouTube. Elle a collaboré avec la superstar américaine Beyonce en 2019 sur l’album «The Lion King: The Gift», la bande originale du film «Le Roi Lion».

