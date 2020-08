Niger: Des touristes français tués dans une attaque armée

Ads

Six touristes français ont été tués dimanche par des hommes armés dans une zone très fréquentée par les expatriés le weekend.

Huit personnes, dont six touristes français, ont été tuées par des hommes armés dimanche au Niger. . «Il y a eu huit morts: deux Nigériens: un guide (touristique) et un chauffeur. Les six autres sont des Français», a déclaré le gouverneur de Tillabéri, Tidjani Ibrahim Katiella, cité par des médias français.

L’attaque a eu lieu dans la région de Touré, qui se trouve à une heure de route de Niamey, la capitale nigérienne. Cette région abrite les derniers troupeaux de girafes d’Afrique de l’Ouest qui attirent les touristes.

La plupart des victimes ont été abattues par balles. Une femme qui a réussi à s’enfuir a été rattrapée et égorgée, apprend-on. Le véhicule emprunté par les touristes a été retrouvé incendié sur les lieux. Celui-ci appartient à l’ONG française Acted, une association de solidarité internationale qui répond aux besoins humanitaires des populations dans les situations de crise.

L’Elysée a confirmé dans la soirée que des Français avaient été tués dans une attaque au Niger. L’armée française a apporté un appui aux troupes nigériennes après cette attaque, a annoncé l’état-major des Armées à Paris. Cette attaque est la première visant des touristes occidentaux depuis que cette zone est devenue une attraction touristique il y a une vingtaine d’années.

