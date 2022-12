Nigeria : les échanges commerciaux en hausse sur un an

Le Nigeria a enregistré au troisième trimestre 2022 une progression de ses échanges commerciaux. Ceux-ci ont atteint plus de 26,1 milliards dollars, contre environ 23,57 milliards à la même période en 2021. Il y a toutefois une baisse en valeur par rapport au second trimestre, où les échanges s’étaient élevés à 28, 9 milliards de dollars.

Le Bureau national des statistiques du Nigeria (NBS) a publié, le lundi 5 décembre, les chiffres du commerce extérieur national au troisième trimestre de 2022. On peut lire que les échanges commerciaux entre le géant économique africain et ses partenaires ont progressé de juillet à septembre pour atteindre plus de 26,1 milliards dollars, contre environ 23,57 milliards à la même période en 2021. Cette croissance représente une hausse d’environ 10% sur un an. S’il y a une progression, on note cependant un recul en valeur par rapport au second trimestre, qui a atteint 28, 9 milliards de dollars.

Les exportations chutent sur le trimestre

Dans le détail, les échanges commerciaux se départagent entre plus de 13,3 milliards dollars d’exportations et plus de 12,7 milliards dollars d’importations. Ce qui représente une augmentation respective de +15,52% et de +6,16% par rapport à la valeur enregistrée au troisième trimestre 2021. Par rapport au deuxième trimestre 2022, les importations ont augmenté de +4,22%, tandis que les exportations ont chuté de -19,89%. De juillet à septembre 2022, les principales destinations d’exportations du Nigeria sont l’Espagne (14,72%), l’Inde (10,44%), la France (7,25%), les Pays-Bas (7,09%) et l’Indonésie (7,00%). Les exportations nigérianes en provenance de ces cinq pays ont atteint 13,3 milliards de dollars. Ce qui correspond à une part de 46,49 %.

La Chine, principal pays d’importations

Pour ce qui concerne les importations, le Nigéria s’approvisionne essentiellement auprès de la Chine (26,95%), des Pays-Bas (9,99%), de l’Inde (7,95%), de la Belgique (7,46%) et des États-Unis d’Amérique (6,46%). La valeur des importations en provenance de ces cinq pays s’est élevée à 7,5 milliards dollars. Soit 58,8% de la valeur totale des importations. Au niveau des produits, les denrées agricoles arrivent en tête des échanges commerciaux avec les partenaires. Elles pèsent pour plus d’1 milliard de dollars, dont 189 millions pour les exportations. Ces dernières ont chuté de -40,60% par rapport à la valeur enregistrée au second trimestre 2022 et augmenté de +6,03 % sur un an.

Les produits agricoles s’exportent bien

Au cours de ce troisième trimestre, la plupart des produits agricoles ont été exportés vers l’Asie, en particulier les fèves de cacao de qualité supérieure, les graines de sésame et les noix de cajou en coque. A l’inverse, les importations viennent principalement des Etats Unis et de la Pologne et concernent le blé et la viande. Parmi les biens les plus importés, on retrouve aussi les véhicules et motos, les médicaments, les ordinateurs et machines agricoles. Le secteur minier se porte bien également avec 135 millions de dollars, soit 0,52% du commerce total au troisième trimestre 2022. On note en outre la hausse des produits manufacturés (25,71 % du commerce total).

Articles similaires

Comments

commentaires