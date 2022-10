Nigeria : Meta organise une exposition sur la réalité étendue (XR) à Lagos

Meta a organisé, le 7 octobre, une exposition sur la réalité étendue (XR) à Lagos, au Nigeria. Ce programme vise à présenter le travail de créateurs talentueux représentant l’Afrique. Il s’inscrit dans le cadre des investissements du groupe de Mark Zuckerberg dans la recherche et le développement des nouvelles technologies sur le continent.

Des lauréats majoritairement anglophones

Meta a organisé, le 7 octobre dernier, une exposition XR à Lagos (Nigeria) pour présenter les gagnants du programme « Future Africa: Telling Stories, Building Worlds », un évènement dédié aux créateurs de réalité étendue. Aussi appelée réalité mixte, cette technologie regroupe la réalité virtuelle (virtual reality) et la réalité augmentée (augmented reality). Elle se caractérise par l’usage de smartphones ou de lunettes spécifiques comme les Microsoft Hololens pour voir son environnement. Avec cette innovation, l’utilisateur peut interagir avec des objets grâce à des modélisations ou animations, qui apparaissent en surcouche du monde réel.

La XR Exhibition de Lagos a mis en vedette six créateurs originaires du Nigeria, de l’Afrique du Sud, du Kenya, de Maurice et du Cameroun. Ces lauréats ont développé une gamme d’expériences numériques immersives profondément liées à la culture africaine, telle qu’elle se présente réellement, loin des studios déformants d’Hollywood. Ils ont relaté des histoires inspirantes à travers divers formats de médias, dont la vidéo 360°, la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle, (VR) et la réalité mixte (XR).

Des travaux innovants et engageants

Parmi les vainqueurs, Malik Afegbua (Nigéria) a réalisé « Moving Between ». Ce documentaire 360° propose une expérience virtuelle du patrimoine national de Kofar-Mata (à Kano), l’une des plus anciennes tanneries du Nigeria. Cet atélier est représenté dans un modèle de réalité virtuelle en trois dimensions. On y voit un danseur sourd emmenant le public au cœur de ce lieu historique en utilisant le langage des signes et la danse.

La XR Exhibition de Lagos a aussi primé le Sud-africain Xabiso. Cet écrivain et interprète a présenté une création nommée « Black Boi meets Boogeyman ». Il s’agit d’un album visuel à 360° qui offre à voir différentes aventures avec des fins à choix multiples. On y rencontre le protagoniste Black Boi lancé dans un voyage héroïque à travers son pays pour raviver la flamme de sa gloire et affronter le Boogeyman (un croque-mitaine). Cette œuvre se veut une catharsis, un moyen pour soulager les consciences.

Jusqu’à 30 000 dollars US pour les vainqueurs

Le troisième finaliste un autre Sud-africain, Dylan Valley, a produit « Cissie Gool House ». Ce documentaire 360° décrit un habitat précaire au sein d’un nouvel hôpital dans la ville du Cap. Il plonge le spectateur dans cet univers et l’invite à participer activement à la réhabilitation du bâtiment. Pour ce qui concerne les trois autres lauréats, il s’agit de Nirma Madhoo (Maurice), de Pierre-Christophe Gam (Cameroun) et de Michelle Angawa (Kenya). Le premier a dévoilé « XWE », un film-hommage aux premiers observateurs d’étoiles en Afrique australe. Le second a créé une installation hybride (numérique et physique), « TOGUNA », qui se veut un espace de discussion portant sur l’avenir du continent africain.

Enfin, la troisième est l’autrice de la fiction « 1000 Shillings », qui présente les péripéties d’un motocycliste de Nairobi, Boda, en quête d’un prêt pour rembourser sa dette. Toutes ces créations incarnent une Afrique nouvelle, pleine d’idées, mais qui ne réclame que du soutien pour exprimer tout son talent. Développé en partenariat avec Africa No Filter, Electric South et Imisi 3D, la XR Exhibition de Lagos vise justement l’accompagnement de la future génération d’innovateurs au niveau de la réalité étendue. Ceprogramme s’inscrit dans le cadre des investissements de Meta dans la recherche et le développement des nouvelles technologies sur le continent. Les vainqueurs recevront des bourses allant jusqu’à 30 000 dollars américains.

