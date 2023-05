Nigeria : un plan national pour devenir une économie à revenu intermédiaire d’ici 2050

Le Nigeria a lancé, en fin de semaine dernière, un nouveau plan de développement national à horizon 2050. Cet ambitieux programme doit permettre au pays d’atteindre un PIB par habitant de 33 328 dollars par an et de devenir une économie à revenu mondial.

Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a lancé un nouveau plan de développement national la semaine dernière. Baptisé « Agenda 2050 du Nigeria (NA 2050) », ce programme vise à faire de son pays une économie dynamique avec un développement inclusif et durable. Il doit concrètement garantir un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 33 328 $ par an d’ici 2050. Ce qui fera du Nigeria l’une des économies à revenu intermédiaire les plus importantes au monde.

Baisse du chômage et de la pauvreté

Selon Buhari, l’Agenda 2050 augmentera la croissance du PIB réel de 7%. Une hausse de la richesse nationale permettra de créer 165 millions de nouveaux emplois pour atteindre 203,41 millions d’embauches en 2050. Ainsi, le chômage devrait baisser, passant de 33,3 % à 6,3 % en l’espace de trente ans. Parallèlement, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté diminuera à 2,1 millions, contre 83 millions estimés en 2020. Le plan répondra en outre à des défis sécuritaires, sanitaires et démographiques.

Un plan financé en grande partie par le secteur privé

La ministre des Finances, du Budget et de la Planification nationale, Zainab Ahmed, a précisé que la majeure partie des investissements devrait provenir du secteur privé. Elle estime qu’avec l’amélioration attendue de l’accumulation de capital, l’investissement en pourcentage du PIB passerait de 29,40% actuellement à 40,11% d’ici 2050. Le président Buhari a mis en place un Comité de pilotage pour superviser la préparation de ce programme, qui sera accompagné d’un Plan de développement national (NDP) 2021-2025.

Un plan élaboré avec diverses parties prenantes

« Je suis convaincu que le plan sera effectivement mis en œuvre, compte tenu des mesures déjà en place pour une mise en œuvre du plan. Les administrations successives trouveront le document utile dans la concrétisation des promesses électorales », a confié le président sortant. Il assure d’ailleurs que ce plan a été élaboré selon une approche participative, avec la contribution de diverses parties prenantes. Avant Agenda 2050, le chef de l’Etat avait déployé la Vision 2020 du Nigeria et le Plan de relance et de croissance économiques 2017-2020.

Bola Tinubu prend le relais de Buhari

Le président Buhari doit quitter ses fonctions dans quelques jours. Il sera remplacé par Bola Tinubu, qui a remporté l’élection présidentielle en mars dernier. Les deux hommes sont issus du Congrès des progressistes (APC). Ce qui devrait effectivement faciliter la mise en place du nouveau plan de développement national. Le chef de l’État sortant a d’ailleurs fait savoir que son successeur poursuivrait les chantiers engagés sous son administration. En séjour en Europe depuis son élection, Bola Tinubu a regagné le Nigeria la semaine dernière pour préparer sa prise de fonction.

