Opération Albocore V : Le NOIP, un partenaire incontournable du Gabon

Le gouvernement et Sea Shepherd entretiennent une collaboration pionnière qui cadre avec la vision du Chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba dans la lutte contre la pêche illégale et préservation de la biodiversité marine.

Le ministre gabonais des Eaux et Forêts, le Pr Lee White a salué cette collaboration pionnière entre le gouvernement et Sea Shepherd à la clôture de l’opération Albocore V.

Cette collaboration, selon le membre du gouvernement gabonais, a permis jusqu’à ce jour d’atteindre certains objectifs. Notamment le renforcement des mesures de gestion et de contrôle des pêcheries.

le Pr Lee White se réjouit également de l’amélioration des outils de traçabilité des systèmes d’approvisionnement des entreprises de l’Etat, la sensibilisation des acteurs professionnels à la pêche illicite non déclaré et non règlementée, et la sensibilisation des consommateurs à des choix responsables des produits de la mer.

L’autre partenaire et non des moindres de l’Etat dans la lutte contre la pêche illégale et la tenue des opérations Albocore, c’est le NOIP (New Owendo International Port). Il met à la disposition des autorités gabonaises son Terminal de pêche avec des postes à quai, des équipements et du personnel de manutention pour accueillir des navires de pêche lors des activités d’inspection et celles de débarquement et de transbordement.

Mme Charlotte Fondin, Directrice générale du NOIP s’est exprimée en ces termes : « Aujourd’hui, le New Owendo International Port agit comme un partenaire stratégique de l’Etat dans les missions de contrôle et suivi des activités de pêche au Gabon. Aux côtés du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, nous représentons un appui fort et disponible dans le cadre du débarquement et des transbordements du thon au Gabon et dans la surveillance pour la lutte contre la pêche illégale. »

