Paul Kagame nomme Liban Soleman et Eric Kacou au Rwanda Development Board

Le conseil des ministres qui a eu lieu ce 18 mai au Rwanda a procédé à la nomination de nouveaux membres du conseil d’administration du RDB dont un ivoirien et un gabonais.

Le président Rwandais, Paul Kagame a fait l’honneur de nommer Eric Kacou et Liban Soleman au conseil d’administration du Rwanda Development Board.

Économiste ivoirien et diplômé de Harvard, Eric Kacou collabore depuis plus de 15 ans avec le Rwanda. Dans l’objectif de reconstruire l’économie rwandaise. Co-fondateur de ESPartners, Eric Kacou est l’auteur de plusieurs livres sur l’entrepreunariat africain.

Liban Soleman, quant à lui a été chef de Cabinet du Président Ali Bongo pendant 7 ans. Ce jeune gabonais avait pris la tête, par la suite, du Bureau de Coordination du Plan Stratégique Emergent. Depuis, Liban Soleman prend régulièrement part aux conférences des Think Thanks Medays et Tomorrow Foundation dont il est membre. De plus, Liban Soleman suit une formation de leadership à la prestigieuse université de Harvard.

Le Rwanda Development Board, cheville ouvrière du miracle économique rwandais

Ainsi le RDB est la cheville ouvrière du miracle économique rwandais. Il a permis au pays de devenir un hub régional. Beaucoup de pays africains tentent de s’en inspirer. C’est naturellement que Rwanda Development Board vient de se doter de jeunes entrepreneurs africains dont les compétences ne sont plus à démontrer.

