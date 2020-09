Plébiscite de la déclaration de politique générale de Rose Christiane Ossouka Raponda

Ads

Sans surprise, le discours de Rose Christiane Ossouka Raponda, Premier ministre, présenté aux députés vendredi dernier, a largement été plébiscité par les élus de la nation qui lui ont accordé une large confiance avec 124 voix pour, 13 voix contre.

Une déclaration de politique générale qu’elle a présenté à l’Assemblée nationale comme la feuille de route de son action à venir. Le nouveau chef du gouvernement, a d’abord tenu rendre hommage aux grandes figures féminines de la nation, plaçant sa nomination dans l’héritage de ces devancières.

Quatre grandes lignes peuvent ressortir de l’action du Gouvernement qu’elle va conduire, notamment la relance économique et la maîtrise du risque sanitaire lié à la Covid-19. catégories : la maîtrise du risque sanitaire lié à la Covid-19 ; la relance de notre économie ; la bonne gouvernance de l’action publique ; et la préservation de notre modèle social de redistribution pour améliorer la qualité de vie des Gabonaises et des Gabonais, et consolider le vivre ensemble.

S’agissant de la riposte contre la propagation du coronavirus au Gabon, le Premier ministre a déclaré : « Le Gabon peut être fier de la manière dont il a réagi face à ce phénomène sanitaire, notamment grâce à l’excellente qualité des plateaux techniques existants, à l’image du Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL), du Centre Hospitalier Universitaire d’Owendo (CHUO), de l’Hôpital d’Instruction des Armées Omar Bongo Ondimba (HIAOBO) et de l’Hôpital d’Instruction des Armées d’Akanda (HIAA). »

Une performance qu’elle a attribuée à la résilience des personnels de santé de ces structures auxquels elle a tenu à rendre hommage. La qualité de cette riposte est aussi en partie la conséquence des décisions audacieuses prises par le Président de la République, Chef de l’État, et mises en œuvre par le précédent Gouvernement dirigé par son prédécesseur, le Premier ministre Julien Nkoghé Békalé à qui elle a exprimé sa reconnaissance. Celle qui était ministre de La Défense avant sa nomination n’a pas manqué de saluer l’engagement sur le terrain des Forces de Défense et de Sécurité

Les principaux éléments du discours de politique générale:

Un discours de résilience et de confiance.

La résilience dans les capacités du Gabon à traverser la crise sanitaire, et la confiance dans les instruments de riposte. Parlant du laboratoire Professeur Gahouma elle a déclaré : « Le laboratoire Professeur Daniel Gahouma, véritable joyau doté d’une technologie de pointe et capable d’analyser jusqu’à 10 000 tests par jour, fait figure de référence en Afrique, en matière de capacités de dépistage à la Covid-19. » Une excellence que se Gouvernement entend perpétuer par « Le renforcement des plateaux techniques des structures hospitalières, de deuxième et troisième niveaux, sera aussi une priorité inscrite dans le programme d’investissements du secteur de la santé pour la période 2020-2022. Ce programme a pour but de transformer le visage des Centres Hospitaliers Régionaux, des hôpitaux départementaux, des centres médicaux, des centres de santé et des dispensaires. »

La priorité – la relance de l’économie et l’emploi

Tablant sur un retour à 5.4 de la croissance mondiale en 2021, Le premier premier ministre a rassuré les députés sur la volonté de son gouvernement « à saisir chaque opportunité qui sera offerte par la reprise des activités, de par le monde, pour débrider l’action d’investissement dans notre pays et raviver, dans le cœur de nos populations, le rêve et l’espoir. » a-t-elle déclaré. Dans le même temps, la croissance se situerait entre 2 et 3%.

Sur l’emploi de nombreux projets en Partenariats Publics-Privés tel que le chantier le Transgabonaise favoriseraient à court près de 2000 emplois directs.

« Le barrage de Kinguélé Aval d’ici la fin de l’année 2020, le barrage de Ngoulmendjim et celui de Dibwangui, tous les deux en 2021. Ces trois projets vont générer 2350 emplois et augmenter l’offre en électricité de plusieurs provinces. »





L’établissement de deux futurs zones économiques spéciales permettront de créer près de 5.000 emplois, sur les douze prochains mois. Renforcement de l’accès à l’eau potable, projets d’électrification villageoise, se gardant de faire des annonces tapageuses, Rose Christiane Ossouka Raponda, a choisi de s’inscrire dans la continuité des actions positives du gouvernement en faveur des populations

Favoriser le retour de l’investissement par la confiance

Alors que la pandémie du coronavirus aura un impact sur le risque pays dans les classements internationaux, le premier ministre opte pour un retour à la confiance « Le rétablissement de cette confiance passe par l’intensification du dialogue public-privé et l’accélération des réformes qui permettront d’améliorer notre classement au palmarès « Doing Business ».

La formation professionnelle comme vivier d’emplois

Le gouvernement s’est engagé à créer les conditions nécessaires pour rendre la formation professionnelle attractive afin de trouver une réponse à l’inadéquation entre les offres d’emplois et les formations. Cette ambition passe par la réforme en cours de la formation professionnelle : « La nouvelle Agence Nationale de Formation et de Perfectionnement Professionnels assurera la gestion et la coordination des Centres de formation professionnelle, créés par l’État, dans le but d’offrir à notre jeunesse des formations qualifiantes et immédiatement opérationnelles. »

Elle a également mis l’accent sur la gouvernance publique et la pérennité du modèle social gabonais, « une priorité pour le Président de la République, Chef de l’Etat.

