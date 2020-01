Projets de développement au Ghana : Plus de 1 500 milliards de FCFA attendus de la diaspora

Annonces

3 milliards $ soit plus de 1500 milliards de FCFA, c’est le montant du financement que le Ghana ambitionne de mobiliser auprès de sa diaspora . L’annonce a été faite par Ken Ofori-Atta, ministre des Finances du pays, lors d’une conférence de presse.

Prévue pour être lancée avant la fin de l’année 2020, la nouvelle opération vise à financer des projets de développement dans les domaines des infrastructures, de l’agriculture et du tourisme. Les autorités comptent notamment mettre en place des taux plus avantageux pour les placements d’argent dans les banques ghanéennes, pour attirer les investisseurs de la diaspora.

Ces dernières années, de nombreux pays africains à l’instar du Ghana, se sont tournés, vers leurs diasporas pour financer leurs projets de développement, face à l’insuffisance de l’aide publique étrangère et à la faiblesse des recettes fiscales. D’après des chiffres de l’African Institute for Remittances (AIR), les Africains de la diaspora ont transféré plus de 65 milliards $ de fonds vers leurs pays d’origine en 2017 (plus de 38 000 milliards de FCFA), soit plus du double de l’aide publique au développement, reçue la même année.

Les récents emprunts effectués par le gouvernement de Nana Akufo-Addo pour financer ses budgets successifs ont entrainé une hausse de la dette et c’est dans ce contexte economique que la nouvelle annonce intervient. Alors que le pays vient à peine de sortir d’un programme d’assistance du Fonds monétaire international (FMI) qu’il n’a pas souhaité prolonger, de nombreuses institutions ont appelé les autorités à améliorer la gestion de la dette pour éviter tout risque de surendettement.

Une croissance économique à 7% pour le pays en 2019, avant un essoufflement à 5% en moyenne, au cours des prochaines années, ce sont les chiffres sur lesquels table le FMI.

