RDC: Début des travaux de la 48ème session du Forum parlementaire de la SADC.

Les députés et sénateurs du Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Afrique du Sud, Zambie et autres pays de la SADC échangeront pendant deux jours, soit du 04 au 05 décembre, avec leurs homologues congolais autour des divers thèmes de l’intégration multiforme, cheval de bataille de la SADC à travers une visio-conférence .

Ces travaux qui s’inscrivent dans la lutte contre la pauvreté, à l’heure où les effets néfastes dûs à la Covid-19 continuent à mettre en péril les économies mondiales vont se dérouler au Palais du peuple, siège du Parlement congolais. Une première pour la RDC d’accueillir ces assises depuis la création du Forum parlementaire des pays africains membres de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC).

Les parlementaires africains de tous les pays membres de la SADC, ont une occasion de consolider l’unité des 345 millions d’habitants dont ils sont les représentants légitimes et renforcer l’intégration régionale. Le peuple congolais, a une occasion de voir ses élus légitimes, que sont les parlementaires, travailler à améliorer la qualité des relations entre la RDC et les autres pays d’Afrique australe pour une plus grande intégration de nos peuples.

La RDC est heureuse de présider les travaux de ces assises par le truchement de Jeanine Mabunda, présidente de l’Assemblée nationale. A noter que ce Forum parlementaire est l’une de neuf institutions principales de la SADC qui se réunit chaque deux ans. de la RDC.

