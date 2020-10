RDC : La première Dame Dénise Nyekeru donne le go du congrès de l’UNPC

Ads

Les travaux du congrès de l’Union de la presse du Congo (UNPC) ont été ouverts le lundi 05 octobre 2020 à Moanda (Kongo Central) par la première dame de la République démocratique du Congo (RDC), Denise Nyekeru

Du 05 au 07 octobre, ce congrès de trois jours a pour objectif de réunir les deux parties en conflit: Tshilunde et Tabasenge, autour d’une table pour renouer la paix et la réconciliation au sein de l’Union Nationale pour la Presse du Congo et entre les professionnels des médias.

Il faut noter que la tenue de ce congrès est rendue possible grâce à la médiation du journaliste Joël Cadet Ndanga dont l’implication a permis de trouver un consensus entre le camp de Tshilunde candidat à sa propre succession à la tête de l’UNPC, celui de Tabasenge ainsi que le ministre de la Communication et des Médias, Jolino Makelele.

