RDC : Les priorités du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde

Le nouveau Chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde a livré ses premiers mots à la presse après un échange de plus d’une heure avec le Président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Pour le nouveau Premier ministre, le rétablissement de la paix à l’Est du pays et dans le Katanga ainsi que les questions sociales, du développement, la justice pour tous, la gratuité de l’enseignement et l’accès aux soins de santé figurent parmi les priorités du gouvernement.

L’accroissement des recettes de l’Etat, la lutte contre la corruption et les réformes institutionnelles font aussi partie des priorités de l’action gouvernementale.

Le gouvernement de l’Union Sacrée se veut au service du peuple congolais, a indiqué le premier ministre avant de lancer un appel de soutien du peuple congolais à son équipe.

Quant à la taille de son gouvernement, il a précisé qu’elle sera très réduite comparativement au gouvernement de coalition. Pour sa formation, il a fait savoir qu’il est en contact avec l’informateur pour s’imprégner de son rapport.

Le Premier ministre souhaite présenter son gouvernement à l’ouverture de la session de mars. Et d’ajouter que sa volonté est de voir les jeunes et les femmes bien représentées. Il a insisté sur le profil de bonne moralité pour les hommes et femmes qui feront partie de son gouvernement.

