RDC : Une nouvelle épidémie d’Ebola fait son apparition dans le pays

Déjà quatre personnes ont été tuées par le virus qui a refait surface dans le nord-ouest du pays, a déclaré lundi le ministre de la Santé.

En plein coronavirus, la République démocratique du Congo (RDC) fait aussi face à une nouvelle épidémie d’Ebola. Le ministre de la Santé, Eteni Longongo, a déclaré ce lundi que le virus a refait surface dans le nord-ouest du pays. «Il y a déjà quatre personnes décédées», a ajouté le ministre lors d’une conférence de presse.

Ces quatre décès ont été enregistrés dans un quartier de Mbandaka, le chef-lieu de la province de l’Equateur située à environ 600 km de Kinshasa, la capitale. «L’Institut national de recherche biomédicale (INRB) vient de me confirmer que les échantillons venus de Mbandaka sont positifs à la maladie à virus Ebola», a précisé le patron de la santé. «Nous allons leur envoyer très rapidement le vaccin et aussi les médicaments», a-t-il poursuivi.

Ce dernier envisage de se rendre sur les lieux d’ici la fin de la semaine. La dernière épidémie de virus Ebola enregistrée à Mbandaka remonte à 2018. L’épidémie avait fait 33 morts dans la ville et dans la province de l’Équateur. Cette «nouvelle épidémie» d’Ebola survient alors qu’une autre épidémie est encore en cours dans l’est du pays et a tué 2280 personnes depuis août 2018. Le pays est également aux prises avec le coronavirus, avec plus de 3.000 cas confirmés.

