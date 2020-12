Redevance audiovisuelle : Une augmentation de 1000 FCFA pour les abonnés Canal+

Ads

La Redevance audiovisuelle et cinématographique (Rac) pourrait passer de 500 francs actuellement à 1 500 francs CFA l’année prochaine.

Le gouvernement envisage d’ajouter les charges les populations éprouvent encore d’importantes difficultés à survivre à la crise économique accentuée par la pandémie du coronavirus survenue au Gabon en multipliant par trois le montant initial de la Redevance audiovisuelle et cinématographique.

Fixée à 500 francs depuis le 1er janvier 2018, la Rac pourrait passer à 1500 francs en 2021. Le ministre de la Communication et de l’Économie numérique a sollicité vendredi 11 décembre des sénateurs l’examen et l’approbation du budget prévisionnel censé financer les activités de son département en 2021.

Edgar Anicet Mboumbou Miyakou a évalué à 2,4 milliards de FCFA les charges liées aux missions Compte d’affectation spéciale, Promotion audiovisuelle et cinématographique et Services universels des communications électroniques. Une partie de cet argent pourrait donc provenir des ménages.

Comme institué deux ans plus tôt, la Rac devrait en effet continuer à être prélevée par les fournisseurs de bouquets télévisuels dont le principal est Canal+ Gabon. Pour tout acte d’abonnement et de réabonnement aux différents bouquets, chaque mois, les abonnés devront donc débourser 1000 francs en plus au lieu des 500 francs habituels.

En clair : pour un réabonnement au bouquet Evasion+ par exemple, au lieu de 20 500 francs, l’abonné devra dépenser 21 500 FCFA tous les mois si cette hausse est validée par le Parlement.

La proposition du ministre de la Communication et de l’Économie numérique suscite plusieurs réactions. Nombreux se demandent pourquoi faire supporter le coût de la subvention par les ménages ? Pourquoi se serait aux ménages de supporter d’avantage la gabegie financière ?

A noter que la Rac vise un but : financer les services et les entreprises publiques de communication audiovisuelle et cinématographique tels que le Groupe Gabon Télévisions et l’Institut gabonais de l’image et du son (Igis).

