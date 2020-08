Réseaux sociaux : Les avatars de Facebook débarquent en Afrique

Facebook Avatars est une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs du réseau social de créer un avatar à leur image.

Ça y est ! Les avatars de Facebook débarquent enfin en Afrique subsaharienne. Les avatars sont des personnages numériques qui permettent de s’engager sur Facebook et Messenger de «manière plus personnelle et dynamique». Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité qui s’inspire très largement des Bitmojis de Snapchat.

Lancée en Australie l’année dernière, cette fonction permet aux utilisateurs du réseau social de créer un avatar à leur image. L’utilisateur peut s’appuyer sur ces avatars pour transmettre un éventail d’émotions et d’expressions dans les commentaires, les stories, Messenger et bientôt les publications avec un arrière-plan.

Pour créer son avatar, il faut composer un commentaire sur Facebook ou Messenger, cliquer ensuite sur le bouton «smiley», puis sur l’onglet «stickers» et enfin sur «Créer votre avatar».

«Facebook abrite certains de vos contenus les plus personnels et nous voulons permettre à tous de partager et de réagir à ces contenus de la manière la plus personnalisée possible», a déclaré Nunu Ntshingila, directrice régionale Afrique de Facebook.

«Nous sommes ravis de donner aux gens plus de possibilités de refléter leur identité sur Facebook, leur permettant de partager de manière plus personnelle et légère», a-t-elle ajouté à l’occasion du lancement de Facebook Avatars en Afrique subsaharienne le 17 août dernier.

