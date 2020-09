Sénégal : Me Malick Sall satisfait de sa gestion des Fonds Covid-19

Ads

Le ministre sénégalais de la Justice, garde des sceaux, est très confiant de la gestion des Fonds Covid-19. Ce, après l’audit du Général François Ndiaye du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets du Covid-19.

Pour Me Malick Sall, c’est un grand plaisir de recevoir cette délégation de la (FORCE COVID-19) qui avait une mission capitale. Et il était normal que cette structure vienne plus ou moins nous auditer pour savoir, vérifier ce que nos services ont fait de l’argent reçu.

Mais aussi comment cet argent a été utilisé pour améliorer le fonctionnement pendant cette période “, a ajouté le membre du gouvernement sénégalais qui se félicite que les échanges ont été francs. Au niveau de la Justice, a-t-il précisé, nous sommes à l’aise. Nous savons que les choses ont été faites dans les règles de l’art.

Selon lui, les sommes reçues ont été utilisées comme cela se doit et toutes les factures, les bons d’engagements ont été préparés et mis à la disposition de ces inspecteurs. (…). Et ils pourront sur le terrain et sur documents, vérifier ce que nous avons donné comme éléments, de ce que le secteur de la Justice a eu à faire lors de cette pandémie.

Sur la somme allouée à son secteur, le Garde des sceaux est revenu sur la répartition au niveau de ses services. Le ministère a dans un premier temps reçu une somme de 100 millions dont 50 pour l’administration pénitentiaire et les 50 autres pour la direction de l’enfance en danger.

Pour la deuxième tranche, nous avons reçu une somme de 300 millions, destinée à l’administration pénitentiaire. Les justificatifs de l’usage de cet argent ont été amplement établis et les documents remis à la cellule dirigée par le général Ndiaye. A eux de vérifier“, a-t-il expliqué.

LIRE aussi: Sénégal : troisième décès lié au COVID-19

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires